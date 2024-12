Feller in den Top Ten ++ Liverpool auf Meisterkurs

Manuel Feller landet beim Slalom von Alta Badia unter den Top Ten, Österreichs Skispringer sind im Vorfeld der Vierschanzen-Tournee in absoluter Top-Form und Vorschau auf das letzte Handball Magazin 2024 – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 23. Dezember.