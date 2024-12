Pielachtal trauert um zwei beliebte Originale

Mit der Steirischen Harmonika

Sehr oft war Friedrich Enne – im Volksmund als „Stoa Fritz“ bekannt – in Gasthäusern, bei Familienfeiern und anderen Events im Dirndltal aufgekreuzt. Denn der 72-jährige Bauer aus Soisgegend in Kirchberg an der Pielach begeisterte Jahrzehnte lang durch seine beschwingten Auftritte mit der Steirischen Harmonika, zu der er lauthals vor allem Volkslieder zum besten gab. Aber auch in die Hammondorgel klopfte der großteils als Alleinunterhalter auftretende Musikant, dessen Instrumente nun für immer verstummten.