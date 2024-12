Gustavo Santos sagt dem Rheindorf Sayonara

Santos war vor der Saison 2023/24 vom damaligen Zweitligisten FC Dornbirn, wo er in im Frühjahr in 13 Pflichtspielen achtmal traf, nach Altach gewechselt und bestritt für die Rheindörfler 38 Pflichtspiele, in denen er auf elf Tore und vier Assists kam. In der aktuellen Spielzeit steuerte der Brasilianer sechs Treffer bei.