Endspurt im Kampf um die letzten Geschenke

Clemens Sagmeister, Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz, machte in der Innenstadt der Landeshauptstadt ebenfalls regen Besuch aus – zumindest ab dem Mittag, nachdem am Vormittag strahlender Sonnenschein beziehungsweise Skiwetter geherrscht hatte. „Jetzt ist sehr wuselig“, kommentierte Sagmeister den Andrang am Nachmittag und sprach von einem „guten Ausklang des Weihnachtsgeschäfts“. Die Stimmung sei bei den Kunden weit besser gewesen als oftmals in den Medien dargestellt, auch habe der Weihnachtsmarkt „gutes Publikum“ angezogen. „Wir können über das Weihnachtsgeschäft nicht jammern, es hat entschädigt für ein in den anderen Monaten sehr herausforderndes Jahr im Handel.