Patrick Feurstein ist jetzt lockerer unterwegs

Schlüsselpunkte

Genau diese Lockerheit will Feurstein heute auch mit auf die Gran Risa nehmen. Und mit dem neu gewonnenen Schwung vom „Riesen“ in Val d’Isere weiß er nun auch, mit was für Zielen er in das Rennen gehen kann. „Wenn ich es wieder in die Top-zehn schaffen kann, wäre ich schon sehr zufrieden“, gesteht der 28-Jährige. Wie das zustandekommen kann, weiß er auch ziemlich genau. „Es gibt ein paar Schlüsselpunkte und die müssen bei mir passen. Wenn ich das schaffe, kann es wieder ein starkes Resultat werden und ich muss mir nichts vorwerfen.“