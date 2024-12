Von Burgi gelernt – jetzt zündet die Rakete

Wurmbrand ist übrigens nicht der einzige 18-Jährige, der in der Conference League für Furore sorgt: Chelseas Spanier Marc Guiu führt mit sechs Toren die Schützenliste an. In dem Alter ist für viele noch die Youth League das Maß aller Dinge: In Hütteldorf freut sich Rapid am 11. Februar da auf den Super-Hit daheim gegen Atletico Madrid. Ohne Wurmbrand. Ihn brauchen die Profis. Oder wie er es formuliert: „Der Herbst war gut, aber es geht besser.“