Die Priorität: Austria Klagenfurt sucht Stürmer

Mit 1. Jänner 2025 öffnet das Transferfenster im Fußball. Und Austria Klagenfurt bereitet sich vor. Die Priorität? Ein Stürmer soll her! „Eine Ablöse zu zahlen, ist für uns nicht umsetzbar. Wir wollen einen Leihspieler, der bei einer ersten Mannschaft trainiert, aber auf hohem Niveau in Österreich Spielpraxis sammeln will – ich bin mit vielen Vereinen im Austausch“, erklärt Sportchef Günther Gorenzel. Für ihn ist klar: „Bobzien funktioniert top – aber rundherum haben wir zu wenig Torgefahr entfacht!“