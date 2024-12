Zwei Werke von Autobauer VW stehen vor dem Aus

Längste Tarifrunde aller Zeiten bei VW

Die Verhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall zogen sich über fünf Tage hin und gelten laut Gewerkschaft als die längste Tarifrunde in der Geschichte des Unternehmens. Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter beider Seiten trafen sich seit Montag in einem Hotel in Hannover, um eine Lösung für die Streitpunkte zu finden. Hauptthemen waren Lohnkürzungen, Werkschließungen und Stellenabbau. Beide Seiten hatten das Ziel, noch vor Weihnachten eine Einigung zu erzielen.