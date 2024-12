Nachfolger für beliebte Buschenschank gesucht

Was für ein idyllisches Platzerl! „Die Buschenschank“ in Leonding – inmitten von Weingärten – bietet einen beeindruckenden Blick über die Dächer von Linz. Besonders beliebt bei den Gästen: die großzügige, schattige Sonnenterrasse, die bereits seit 2006, am besten mit einem Glas Wein aus regionalem Anbau in der Hand, zum Verweilen einlädt. Zumindest bis jetzt!