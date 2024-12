„Vermögende“ Tirolerin sammelte Geld für Verfahren

„Hilfe für eine Mutter in Not: Kampf um ein Leben ohne Gewalt!“ Unter diesem Titel rief eine Tirolerin (42) von Juli bis August zu einer Crowdfunding-Aktion für sich auf – obwohl sie angeblich über ein nicht unerhebliches Vermögen verfügte. „Auf dem Papier schaut es vielleicht gut aus, aber ich war in einer absoluten finanziellen Notsituation“, meinte die nun am Innsbrucker Landesgericht wegen schweren Betruges angeklagte Frau.