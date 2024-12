Gruppe stahl Geldtasche und zahlte mit Kreditkarte

Die 21-jährige Urlauberin war am Montag beim Après Ski in einem Lokal in St. Anton unterwegs. Dort hatte sie ihren Rucksack dabei, wo sich auch ihre Geldtasche samt Bargeld und Kreditkarte befand. Zwei Tage später erstattete sie Anzeige bei der Polizei, als sie merkte, dass die Geldtasche gestohlen wurde.