Schneefall lässt auf weiße Weihnachten hoffen

Alle zwei bis drei Jahre weiße Weihnacht

Besonders in der Landeshauptstadt sind weiße Weihnachten in den vergangenen Jahren rar geworden. Nur alle zwei bis drei Jahre ist Klagenfurt am 24. Dezember in eine winterliche Decke gehüllt. Die Tendenz nimmt laut Wetter-Experten aufgrund des Klimawandels stetig ab. Das letzte Mal gab es 2021 in Klagenfurt Schnee zu Weihnachten.