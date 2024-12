Kapitän nach Tankerunglück in Untersuchungshaft

Er habe angewiesen, die Ölpest in mehreren Etappen zu beseitigen. So müssten Ölsperren gelegt werden, was aufgrund des Wetters bisher nicht möglich gewesen sei, sagte Wenjamin Kondratjew, Gouverneur der Region Krasnodar. Anschließend müsse das Öl schnell an der Küste beseitigt werden. Später brauche es einen Plan für den Frühling, wenn Öl vom Grund auftreibe.