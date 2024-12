Hinti ein Sprachrohr? „Dafür müsste er mal reden“

Weihnachtliche Talkrunde im 21. Wiener Gemeindebezirk. Rechtzeitig fürs Christkind versammelten sich Peter Pacult, dessen Bruder Richard und ehemalige Trainer Wilhelm Kaipel beim Pferdefleischer Höfinger in der Anton-Störck-Gasse, um sich mit Krone.at-Reporter Anatol Szadeczky an Pacults FAC-Zeiten, das legendäre Tor gegen Celtic Glasgow in Old Trafford sowie den Bundesliga-Aufstieg mit 1860 München zu erinnern. Auch zu Klagenfurts Neuzugang Martin Hinteregger fand dessen Trainer ein paar Worte.