„Warum gibt es das nicht auch woanders?“

250 Euro Ersparnis

Für Janine Aigner, die mit ihrem Mann 2016 von Wr. Neustadt nach Marz gezogen ist, ist dieser eine wesentliche Erleichterung im Alltag – sowohl was die Betreuung ihrer beiden Kinder Marie und Ben anbelangt, als auch in finanzieller Hinsicht. „In Wiener Neustadt wäre die Nachmittagsbetreuung extra zu bezahlen, in Marz ist sie kostenlos. Es fallen nur der Bastelbeitrag sowie das Geld für das Mittagessen an“, sagt die zweifache Mutter. Sie schätzt, dass sich die Familie durch das Angebot mehr als 250 Euro im Monat erspart.