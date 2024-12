Mutterschutz für Kassenvertragsärztinnen

Der Trend ist eindeutig, die Medizin wird zunehmend weiblich. Von 1858 aktiven Ärztinnen und Ärzten in Vorarlberg sind aktuell bereits 840 Frauen – Tendenz steigend. In den Fachgebieten Gynäkologie, Dermatologie, Kinder- und Jugendheilkunde, Lungenheilkunde, Pathologie und in den psychiatrischen Fächern gibt es bereits mehr Frauen als Männer, in der Allgemeinmedizin und einigen anderen Fächern halten die Geschlechter sich die Waage. Bei den Pensionsjahrgängen überwiegen die Männer, bei der Zukunftsgeneration liegen aber Frauen vorne. Schon sehr bald werden sie mehr als die Hälfte des gesamten ärztlichen Personals in Vorarlberg stellen.