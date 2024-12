Anrainer fürchten Verbauung in Schutzzone

Nicht wie in Meidling, sondern wie in einem Dorf fühlt man sich auf dem Khleslplatz mit der Pfarrkirche St. Oswald und den historischen Gebäuden. Aber genau dieser Idylle soll es nun an den Kragen gehen, befürchten Anrainer und Bezirksrat Franz Schodl (Pro Hetzendorf).