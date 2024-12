Weiße Weihnachten: Tirol wird im Schnee versinken

Auf den Bergen zeigt sich „Frau Holle“ bzw. die erwartete Nordstaulage noch bemühter. Zimmermann: „Ich rechne mit bis zu einem Meter Schnee, am Arlberg und in den klassischen Nordstaulagen kann es auch mehr sein. In der Höhe wird es gleichzeitig bitter kalt. Am 24. Dezember ist in 3000 Metern mit minus 18 Grad zu rechnen. Im Inntal schneit es bei Höchstwerten um 0 Grad.