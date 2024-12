„Als Kind wollte ich immer Bademeister werden“

„Alles für den Sport.“ Das grün-weiße Credo lebt Marcus Knipping vor. Seit Sommer 2023 ist der Deutsche, nach über drei Jahrzehnten bei Borussia Dortmund, der Chef über Rapids Finanzen. Aber im Hintergrund. Der Geschäftsführer Wirtschaft ist kein Selbstdarsteller, gibt kaum Interviews, dabei liefert er Resultate: Rapids Umsatz betrug in der Saison 2023/24 44,38 Millionen Euro, der Gewinn (194.484 Euro) gleicht einer schwarzen Null. In einem Jahr ohne Europacup. Auch die Verkäufe von Mayulu und Sattlberger scheinen in der Bilanz noch nicht auf.