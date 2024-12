Vogewosi hat 111 neue Wohnungen übergeben

Die Vogewosi ist der größte gemeinnützige Wohnbauträger Vorarlbergs - am Donnerstag legten die Verantwortlichen die Bilanz für das Jahr 2023 vor: Die Bilanzsumme konnte auf 910,8 Millionen Euro erhöht werden. Erhöht wurde auch der Eigenkapitalanteil – und zwar auf 337,5 Millionen Euro. Die Ausgaben für Sanierungen – vor allem für Heizungserneuerungen und Fernwärme – lagen ähnlich wie in den Jahren zuvor bei gut 15 Millionen Euro. Im Bereich Neubau wurden mehr als 27 Millionen Euro investiert. Insgesamt konnten 111 Wohnungen an neue Meter übergeben werden.