Vor Rapid-Spiel: Kopenhagen-Fans in Wien „gefilzt“

Trainer Robert Klauß berichtete am Mittwoch von einer Besserung, meinte aber auch, dass Burgstaller „Minimum drei Monate“ nicht Fußball spielen könne. „Es ist traurig, aber wir müssen damit umgehen und Lösungen finden“, sagte der Deutsche. „Einer unserer besten Spieler fällt aus, der noch dazu über sehr viel Erfahrung in solchen Spielen verfügt. Er hat eine Vorbildfunktion für die Mannschaft. Doch wir haben andere Spieler, die in die Bresche springen müssen oder können.“