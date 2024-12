Innviertler (69) wurde von Wurzelstock überrollt

Schwere Beinverletzungen hat am Mittwoch ein Innviertler Forstwirt bei Arbeiten in seinem Wald erlitten. Dass ein Wurzelstock plötzlich ins Rollen geriet, dürfte der 69-Jährige zu spät bemerkt haben. Er geriet mit seinem Bein darunter. Mit letzter Kraft gelang es ihm, selbst die Rettungskette in Gang zu setzen.