Neue Gesichter im Landtag, aber die Frauen fehlen

Während zwar überraschend eine Frau an der Spitze der steirischen Volkspartei steht, fehlt Manuela Khom als erste Landtagspräsidentin. Auf sie folgt Gerald Deutschmann (FPÖ). Vor seinem Antritt übten Teile der Opposition scharfe Kritik an seiner Person: „Die Mitgliedschaft in einer schlagenden Burschenschaft ist für uns ein Ausschlussgrund für dieses Amt, ebenso wie die Aufhebung der Immunität im Zuge des FPÖ-Finanzskandals“, sagte Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl. Schließlich wurde er mit 42 von 48 Stimmen gewählt. Ebenfalls im Präsidium: der bisherige Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) an zweiter und Helga Ahrer (SPÖ) an dritter Stelle.