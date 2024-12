Lebensmittelpreise: Butter teurer, Mehl günstiger

So sind die Preise einzelner Lebensmittel extrem in die Höhe geschnellt: Ein Liter Orangensaft kostet im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 69 Cent mehr, das sind 32,2 Prozent plus. Auch Butter ist um satte 16,9 Prozent teurer geworden, bei den Äpfeln sind es 13,4 Prozent mehr. Auf der günstigeren Seite finden sich unter anderem Tiefkühl-Erbsen, die um 15,2 Prozent billiger wurden, und Mehl, das heuer im Schnitt 8,3 Prozent weniger kostete.