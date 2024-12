Dienstauto des Stadtchefs „ersetzt“ jetzt Buslinie

Der Begleitservice für Kindergartenkinder aus dem Stadtteil Egelsee hat in Krems eine jahrzehntelange Tradition. Betreuerinnen fahren während der Woche jeden Tag mit dem Linienbus nach Egelsee, begleiten die Kleinen im Bus zu den Kindergärten in Stein. Mittags funktioniert die Tour in umgekehrter Richtung nach demselben System.