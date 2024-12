Zahl unbegleiteter Flüchtlingskinder verdoppelt

Menschenunwürdige Bedingungen

Manche würden unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, einschließlich der Versorgung mit minderwertigen Lebensmitteln und sogar Kakerlaken in den Räumlichkeiten, so die Organisation „Save the Children“. In Griechenland stieg die Zahl der Migranten und Geflüchteten in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 um 35 Prozent auf 57.363.