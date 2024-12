Benko-Übergabe abgelehnt ++ Bombendrohungen

Und nachdem in der Nacht in vielen Schulen in der Landeshauptstadt in Niederösterreich Drohmails eingegangen sind, fällt Dienstagfrüh in zahlreichen Einrichtungen der Unterricht aus. Chaos ist die Folge. Wortgleiche, „abstrakte Drohungen“ gingen in der Nacht in den Direktionen ein. Welche Schulen genau betroffen sind, darüber herrschte noch lange Zeit Unklarheit.