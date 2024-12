Vermisster Kater nach drei Jahren wieder zu Hause

Schon dreimal auf Abenteuer-Tour

„Als einstigen Straßenkater zieht es ihn halt alle paar Jahre in die Ferne“, schmunzelt die Tierfreundin, die neben Katzen auch einen Hund und vier Pferde hält. 2013 war „Pancho“ – damals knapp zwei Jahre alt – aus der Obhut einer Tierschutzorganisation von Weiss aufgenommen worden. Seither ist er dreimal „abgepascht“. „Beim ersten Mal wurde er in Fischamend wieder gefunden, dann einmal in Wien, so wie jetzt auch wieder“, schildert Weiss, dass der abenteuerlustige Kater offenbar wie in seinem früheren Leben gerne unbemerkt in Autos mitfährt.