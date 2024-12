Pestizid-Alarm in vier von 14 Früchtemüslis

In einer Packung wurden fünf verschiedene Pestizide gefunden, in einer anderen ein in der EU verbotenes und möglicherweise gesundheitsgefährdendes Pestizid. Dabei handelte es sich um Chlorfenapyr, bei dem es laut AK Hinweise auf eine krebserregende und fortpflanzungsschädigende Wirkung gebe, und das als giftig für Bienen sowie sehr giftig für Wasserorganismen gelte. In allen Fällen lagen die Belastungen allerdings deutlich unter den erlaubten Grenzwerten. Die Bio-Müslis waren durchwegs pestizidfrei.