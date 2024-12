Wie man Ruhe bewahrt im vorweihnachtlichen Trubel

Ein volles Geschäft in der Weihnachtszeit – man kann sich vorstellen, dass es da manchmal hektisch zugeht. Wie schafft es Marina, trotzdem gelassen zu bleiben? „Ich glaube, das kommt mit dem Charakter einher. Es ist normal, dass ich freundlich bin. Auch wenn es einmal nicht mein Tag ist. Ich muss ja nicht so übertrieben glücklich sein, aber eine Toleranz zu haben – das ist mir wichtig. Wenn jemand nicht so gut drauf ist, ist mir das egal. Ich gebe einfach Auskunft und dann bin ich fertig mit der Konversation.“ Eine Gelassenheit, von der man sich eine Scheibe abschneiden kann.