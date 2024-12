Ex-Rapidler Sonnleitner hat einen neuen Trainerjob

„Der FAC ist ein Verein, der in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet hat und ein enormes Potenzial hat. Ich sehe es als spannende Herausforderung, gemeinsam mit Mitja Mörec und dem gesamten Team an der Weiterentwicklung des Vereins zu arbeiten“, so Sonn leitner. „Ich möchte dem ASV 13 aber noch ein großes Dankeschön aussprechen! Der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, meine ersten Erfahrungen als Trainer zu sammeln. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar und wünsche ihnen alles Gute für die restliche Saison. Nun will ich meine Erfahrungen als Spieler und als Trainer beim FAC einbringen und freue mich darauf, mit der Mannschaft und dem gesamten Umfeld des Vereins zu arbeiten.“