Charlie Sheen mit neuer Serie zurück auf RTL+

Worum geht's in der Serie?

„How To Be A Bookie“ ist eine düstere Comedy-Serie mit Sebastian Maniscalco („Green Book“) in der Hauptrolle. Er spielt den erfahrenen Buchmacher Danny aus Los Angeles, dessen Geschäft durch die Legalisierung von Sportwetten in Kalifornien in Gefahr gerät. Unterstützt von seinem besten Freund, dem Ex-NFL-Spieler Ray (Omar J. Dorsey), seiner Schwester Lorraine (Vanessa Ferlito) und dem Drogendealer Hector (Jorge Garcia), setzt Danny alles daran, die ausstehenden Schulden seiner zunehmend unzuverlässigen Kunden einzutreiben – während er selbst riskante Wetten abschließt.