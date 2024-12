Männer prügelten aufeinander ein, drohten mit Tod

In der Nacht auf Montag flogen in einer Klagenfurter Wohnung die Fäuste. Zwei Rumänen waren in Streit geraten, der schnell eskalierte. Die beiden Männer prügelten aufeinander ein, verletzten sich mittels Faustschlägen und der 35-Jährige drohte, seinen Kontrahenten umzubringen. Beide wurden verletzt, nahmen aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch, heißt es seitens der Polizei. Die Männer werden angezeigt.