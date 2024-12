Baustellen-Bande richtete 250.000 Euro Schaden an!

Sie schwärmten aus wie räuberische Hornissen und durchkämmten Baustellen, Lagerplätze und Betriebsgelände im gesamten südlichen Niederösterreich. Objekte ihrer diebischen Begierde: Hochwertige Maschinen, Geräte, aber auch, was sonst nicht niet- und nagelfest war wie hochwertiger Fahrräder, Rasenmäher. Kinderwägen, Spezialbohrer und und und! Besonders reiche Beute machte das Quintett bei Coups in Brunn am Gebirge, Wiener Neudorf, Himberg, aber auch in Wien!