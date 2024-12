Photovoltaik bei Parkplätzen soll Pflicht werden

Nachrüstpflicht bei bestehenden Flächen

Gelten soll dies bei offenen Parkplätzen ab 20 Stellplätzen. Bei der Neuerrichtung soll die Überdachung mit PV-Anlagen künftig verpflichtend sein. Bestehende Stellplätze sollen verpflichtet werden, innerhalb von zehn Jahren nachzurüsten. Die Betreiber sollen dabei durch eine Landesförderung unterstützt werden. „Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit gehen hier also Hand in Hand“, so Haider-Wallner und Spitzmüller.