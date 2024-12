„Art-Tractor“ sammelt Spenden für die Krebshilfe

Die Geschichte dieses Projekts beginnt mit einem Feuer. Der Traktor, einst ein Geschenk an Kabarettist Johannes Habich, überlebte zunächst einen Bauernhofbrand in Kärnten unversehrt. Jahre später jedoch wurde er selbst zum Opfer eines Feuers, ausgelöst durch einen Kurzschluss, den ein Marderbiss verursacht hatte. Was blieb, war eine Ruine – und die Idee, dieser Ruine neues Leben einzuhauchen.