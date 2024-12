Kalb kam bei Brand in Stallgebäude ums Leben

Aufmerksame Nachbarn bemerkten in der Nacht zum Samstag, dass in einem Stall in St. Roman Feuer ausgebrochen war. Trotz des raschen Einsatzes von rund 60 Feuerwehrleuten, konnte ein Kalb nur mehr tot geborgen werden. Die Bewohner des Bauernhofes erlitten eine Rauchgasvergiftung.