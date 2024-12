Mädchen missbraucht: Fast Höchststrafe für „Onkel“

Über 27 Jahre hinweg soll ein 61-Jähriger in Kärnten sieben Mädchen sexuell missbraucht haben. Zumindest ein Opfer wird vermutlich sein Leben lang an den traumatischen Folgen der schweren Übergriffe leiden – was das Klagenfurter Gericht veranlasst hat, (fast) die Höchststrafe zu verhängen.