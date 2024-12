„Darauf haben wir in Telfs viele Jahre gewartet“

„Gehen wir etwas trinken?“ Wer in der Oberländer Marktgemeinde in den vergangenen Jahren diese Frage stellte, erhielt meist eine Frage als Antwort: „Ja, aber wohin?“ Denn die Dichte und Qualität der Bars in Telfs war überschaubar. Doch während sonst im Land ein Lokal nach dem anderen zusperrt, öffneten heuer ausgerechnet in Telfs zwei neue.