Das sagt Parensen zu Sturms Trainer-Frage!

Stolze 47 Spiele hat Sturm in diesem Jahr absolviert – und dabei Historisches geleistet. Meistertitel, Cupsieg, die erste Champions-League-Teilnahme seit 23 Jahren. „Dieses Jahr geht in die Geschichte ein“, strahlte Sturm-Präsident Christian Jauk nach dem Jahresabschluss beim „Königsklassen-Spiel“ in Lille. „Es sind alle unsere Träume wahr geworden. Es waren so viele Emotionen, so viele Herzblut-Situationen dabei. Es wird aber einen zeitlichen Abstand brauchen, um diese Erfolge tatsächlich zu realisieren“, sagte der Sturm-Boss, der enttäuscht war, dass in Frankreich nicht der nächste Zähler auf Sturms Champions-League-Konto gewandert ist: „Die Mannschaft hätte sich gegen dieses Weltklasseteam einen Punkt verdient gehabt.“