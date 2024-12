Dieses Comeback hätte sich die Krönung verdient!

Die Statue auf der „Säule der Göttin“ am Grand Place, dem Hauptplatz in Lille, war anlässlich des 80-Jahre-Jubiläums des Klubs mit einem weißen Trikot und einer Lille-Fahne geschmückt. So begrüßten die Lille-Fans ihre Gäste. Rundherum tummelten sich in der Altstadt einige Sturm-Anhänger. 400 Enthusiasten reisten diesmal mit nach Frankreich, wollten ihre Mannschaft zum Jahresabschluss noch einmal kräftig unterstützen. Eine Truppe, die erneut ohne Hauptsponsor auf der Brust auflaufen musste.