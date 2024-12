„Es gibt nichts Feigeres, als Gewalt gegen Frauen“

Was können Männer tun?

Schockierende Zahlen lieferte Daniela Hackl (SPÖ): Alle 13 Tage verliert eine Frau in Österreich ihr Leben durch geschlechtsbasierte Gewalt, 41 Mordversuche gab es dieses Jahr, 15.115 Betretungs- und Annäherungsverbote wurden im vorangegangenen Jahr von der Polizei verhängt. Fraktionsübergreifend war man sich einig, dass die Gewalt gegen Frauen verhindert werden muss: Es brauche leistbares Wohnen, Täterarbeit, Präventionsarbeit, Sozialarbeit in Schulen und Zivilcourage. Ein besonderer Fokus wurde in der Debatte auf die Frage gelegt, was Männer konkret tun können. Hinhören und hinschauen, erwähnte etwa Happ.