Pflegesystem an der Kippe, weil wir älter werden

Betreuungsbedarf steigt enorm

Das zeigen die Prognosen von Fachleuten wie Professor Franz Kolland, Gerontologe der Karl-Landsteiner-Universität in Krems. Die Zahl der Pflegegeldbezieher wird bis 2035 um bis zu 34 Prozent steigen, der Bedarf an Pflegeplätzen um bis zu 44 Prozent. Sogar um bis zu 51 Prozent mehr Menschen als bisher werden 24-Stunden-Betreuung benötigen, mobile Pflege werden um bis zu 39 Prozent mehr Menschen in Anspruch nehmen müssen. Um für diese möglichen enormen Zuwächse gerüstet zu sein, hat man in NÖ eine Pflegestrategie erarbeitet, die vor allem bei drei Eckpunkten ansetzt: „Es geht um den Ausbau des stationären Bereichs, um eine Angebotsoffensive bei der Betreuung und mehr Digitalisierung“, erklärt Teschl-Hofmeister.