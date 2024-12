2024 starben über 50 Journalisten bei Arbeit

Kriegsberichterstattung besonders riskant

„Besonders riskant war die Kriegsberichterstattung“, erläuterte RSF. „Weltweit kamen in diesem Jahr 31 der 54 getöteten Journalistinnen und Journalisten in Kriegsgebieten ums Leben, so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr.“ Die mit Abstand gefährlichste Region war demnach erneut der Gazastreifen, wo Israel gegen die islamistische Hamas kämpft.