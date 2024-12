Kostbare Kamptal-Fauna wird in Naturpark geschützt

Artenvielfalt am Truppenübungsplatz

„Einen Großteil der Fläche bringt die landeseigene Windhag‘sche-Stipendienstiftung ein“, frohlockt Schleritzko, der das Projekt – wie berichtet – mit Pernkopf exklusiv der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein vorgestellt hatte. Erste Brückenköpfe: Das 276 Hektar große Naturschutzgebiet Dobratal, aber auch der Truppenübungsplatz in Allentsteig. Auf diesem 10.000 Hektar großen Gebiet konnte sich die Natur in den letzten Jahren in ganzer Vielfalt entfalten. Der Manöverplatz kann zwar nicht Teil des Nationalparks werden, aber als angrenzende Fläche mit hoher Biodiversität ist er unverzichtbar im Erblühen.