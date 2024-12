Zwei Premierensiege! Kärntens Skifahrer jubeln

In der Qualifikation für die Weltcup-Rennen in Beaver Creek hat sich der Lavanttaler Felix Hacker noch beim Material vergriffen. Dafür traf er am heutigen Mittwoch die richtige Wahl! Denn bei der Europacup-Abfahrt in Santa Caterina (It) raste er zu seinem ersten Sieg in der Königsdisziplin. „Bei so leichten Strecken tue ich mir schwer, aber diesmal hat es perfekt gepasst“, grinst Hacker, für den es nach dem Erfolg im Super-G von Saalbach im vergangenen Jänner der zweite Europa-Cup-Triumph ist.