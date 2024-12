Familie Töpfer im Weihnachtsfieber

Das Weihnachtshaus in der J. K. Hommastraße in Pinkafeld zeigt sich wieder in festlichem Glanz. Seit mittlerweile 20 Jahren begeistert die Außendekoration der Familie Töpfer in der Adventzeit nicht nur die Nachbarn, sondern viele Menschen aus der Umgebung. „Spaziergänger bleiben stehen und manche kommen extra mit dem Auto vorbei, um sich mit dem Anblick in Weihnachtsstimmung zu bringen“, erzählt Dieter Töpfer.