Babyleiche entdeckt ++ Rätsel um verletzten Mann

Knapp drei Wochen nach dem Fund einer Babyleiche in einem Mistkübel in unmittelbarer Nähe der Klinik Favoriten hat die Wiener Polizei am Dienstag einen weiteren Fall eines tot aufgefundenen Babys gemeldet: In einem Müllsack im Müllraum eines Hotels wurde am Montag ein totes Neugeborenes entdeckt.