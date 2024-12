„Krone“, ORF und Kanzleramt ehrten Lebensretter

Bereits zum siebenten Mal wurde zur TV-Gala „Lebensretter 2024 – Österreichs Heldinnen und Helden“ auf den ORF-Küniglberg geladen. Die Sendung (zu sehen am 16. Dezember, ab 21.15 Uhr in ORF 2) würdigt Menschen, die mit Zivilcourage und Einsatz anderen Menschen in höchster Not geholfen haben.