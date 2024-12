Salzburg AG investiert rund 342 Millionen Euro

„Unser Fokus liegt weiterhin auf nachhaltigen und zukunftsorientierten Projekten, die die Energiewende in Salzburg und darüber hinaus vorantreiben. Unser Versprechen bleibt: Sobald es Spielräume gibt, geben wir diese an unsere Kundinnen und Kunden weiter, so wie wir es bereits heuer mehrmals bei Strom und Gas gemacht haben“, so Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG.